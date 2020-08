Eric Coleman renova com o Benfica: «Posso ser um grande 'problema' na Liga»

O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação de contrato de Eric Coleman na equipa de basquetebol. O poste norte-americano chegou proveniente da Oliveirense e vai cumprir a segunda época ao serviço das águias.





Em declarações ao site do clube, o jogador expressou a sua gratidão aos encarnados. "Sinto-me honrado que a direção e a equipa técnica me tenham dado outra oportunidade para representar o melhor clube do mundo", disse.E prosseguiu: "Estou sempre pronto para as batalhas dentro de campo. Sinto que algumas lesões não terão permitido que estivesse disponível durante toda a última época, tal como inicialmente esperava. Acredito que posso ser um grande 'problema' na Liga ao regressar a 100%".Coleman deixou ainda um apelo a todos os sócios e adeptos do Benfica, numa altura em que a pandemia veio condicionar a forma como se vive o desporto: "Vamos voltar mais fortes e iremos precisar de todo o apoio porque, embora possam não se aperceber, os adeptos mudam os jogos a nosso favor. Vamos precisar deles para regressarmos na máxima força".