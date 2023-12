Escândalo: Agente de LeBron James admite ter apostado ilegalmente em jogos da NBA

Maverick Carter, agente de LeBron James, jogador dos LA Lakers, admitiu ter apostado em jogos da NBA através de uma casa de apostas ilegal.Segundo as informações avançadas pelo ‘Washington Post’, que consultou registos policiais federais, a confissão ocorreu durante uma entrevista com agentes que estavam a realizar uma investigação sobre a casa de apostas ilegal Wayne Nix, em 2021.De acordo com os registos divulgados pelo jornal, Carter disse ter feito 20 apostas em jogos de futebol e basquetebol ao longo de um ano em valores que variam entre os 5.000 dólares (cerca de 4.500 euros) e 10.000 dólares (cerca de 9.000 euros).Após a derrota dos LA Lakers frente ao Oklahoma City Thunder, LeBron James foi confrontado com as informações divulgadas sobre o amigo, mas o jogador disse não ter conhecimento que tinha cooperado com a investigação: "Carter toma as suas próprias decisões e, no fim de contas, o jogo é legal. Ele não tem qualquer afiliação com a NBA ou a NFL, por isso, pode fazer o que quiser".