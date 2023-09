'Escândalos' no Mundial de basquetebol: EUA derrotados e campeã Espanha diz já adeus

O dia no Mundial de basquetebol ficou marcado por dois resultados surpreendentes: os EUA perderam com a Lituânia (104-110), ficando em segundo lugar no seu grupo, e a Espanha, atual campeã em título, foi já eliminada nesta segunda fase, após derrota com o Canadá (85-88).No duelo entre as duas equipas já apuradas do grupo J, os lituanos confirmaram o grande início de prova - cinco vitórias em outros tantos jogos. Com uma entrada fantástica em jogo, fruto de um parcial de 31-12 no 1.º quarto e a apontarem os primeiros 9 triplos tentados, a formação europeia cavou uma diferença substancial para os Estados Unidos. Os norte-americanos ainda conseguiram aproximar-se mas a Lituânia conseguiu segurar a vantagem nos derradeiros instantes. Um total de 7 jogadores lituanos marcaram 10 ou mais pontos, numa demonstração de jogo coletivo. Nos EUA, brilhou Anthony Edwards com 35 pontos. A Lituânia vai defrontar a Sérvia nos quartos de final, enquanto que os EUA irão medir forças com a Itália.No grupo L, a Espanha até dominou grande parte do jogo mas o Canadá evidenciou um forte último quarto (27-12), saltando para a frente já no último minuto, com Shai Gilgeous-Alexander em foco (30 pontos e 7 assistências) e a assumir as despesas na reta final. Do lado contrário, Willy Hernangomez apontou 22 pontos e conquistou 6 ressaltos mas tal desempenho foi insuficiente para impedir que a Espanha não vá sequer aos quartos de final, ficando impossibilitada de defender o título conquistado em 2019.5 setembroItália-EUALituânia-Sérvia6 setembroAlemanha-LetóniaCanadá-Eslovénia