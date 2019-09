Espanha apura-se para a final do Mundial

Foram precisos dois prolongamentos para encontrar o primeiro finalista do Mundial de basquetebol. Em Pequim, após longa maratona e perante o natural entusiasmo dos cerca de 17 mil espectadores na Wukesong Arena, a Espanha levou de vencida a Austrália, por 95-88, e assegurou a presença na final.Depois da Espanha ter terminado o período inicial na liderança (22-21), a Austrália passou para a frente no arranque do segundo quarto e só a escassos 8.7 segundos do final do tempo regulamentar se viu de nova ultrapassada. Da linha de lance-livre, o experiente Marc Gasol não tremeu e deu vantagem aos espanhóis (71-70).O banco australiano pediu desconto de tempo e sem surpresa mandou depositar a bola nas mãos de Patty Mills. O base dos San Antonio Spurs da NBA foi lesto a atacar o cesto e provocou a falta quando restavam 4.7 segundos. Porém, o exímio atirador vacilou. Marcou o primeiro lançamento livre, mas desperdiçou o segundo. Após o ressalto, Ricky Rubio tentou desfazer a igualdade com uma ‘bomba’ de meio-campo, mas a bola depois de bater na tabela e no aro acabou por não entrar.O prolongamento foi ainda mais empolgante, com as duas equipas, já desgastadas, a darem tudo por tudo. A 14.2 segundos do fim, Mills converteu dois lances-livres e deixou a Austrália na frente (80-78), mas pouco depois foi a vez de Gasol forçar nova igualdade com outros dois ‘tiros’ livres certeiros. Dellavadova, em cima da buzina, tentou a sua sorte, mas sem sucesso.No segundo tempo suplementar, a maior frescura física dos espanhóis fez-se notar. A Austrália cometeu demasiados erros (Mills, apesar de tudo o que fez de positivo, cometeu 7 ‘turnovers’ e Dellavedova juntou mais 6) e acabou por pagar caro.Destaque individual para as prestações de Marc Gasol (33 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências e 2 desarmes), Ricky Rubio (19 pontos, 12 assistências, 7 ressaltos e 4 recuperações) e Sergio Llull (17 pontos, 6 assistências e 2 ressaltos) na formação vencedora, enquanto Patty Mills (34 pontos, 3 ressaltos, 2 assistências e 1 recuperação) e Nick Kay (16 pontos e 11 ressaltos) foram os melhores dos australianosA segunda meia-final, entre França e Argentina, joga-se também hoje, a partir das 13 horas portuguesas. Já a final da competição está agendada para domingo.