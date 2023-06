Espanha e Bélgica na final do Europeu feminino

As seleções de Espanha e da Bélgica vão disputar a final do Europeu feminino de basquetebol, depois de terem vencido este sábado a Hungria e a França, respetivamente, em jogos das meias-finais da prova, disputados em Ljubljana.

A Espanha impôs-se por 69-60 à congénere húngara, num jogo em que chegou ao intervalo a vencer por 38-28, enquanto a Bélgica, terceira classificada na edição anterior, na qual a França foi finalista vencida, bateu as gaulesas por 67-63 (44-30 ao intervalo).

No domingo, também em Ljubljana, a Espanha, o segundo país com mais títulos conquistados (quatro, muito distante da líder Rússia, que tem 21), vai tentar reeditar os sucessos alcançados em 1993, 2013, 2017 e 2019, numa final em que a Bélgica se tentará sagrar campeã pela primeira vez.





History has been written. @TheBelgianCats take the thriller over France and will battle for the #EuroBasketWomen trophy tomorrow! pic.twitter.com/o4X7EMubyQ