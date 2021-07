Estados Unidos voltam a perder na preparação para Tóquio'2020

Os Estados Unidos receberam, na madrugada desta segunda-feira, em Las Vegas, a Austrália, em novo jogo de preparação para Tóquio'2020 e, depois do desaire frente à Nigéria no passado sábado, a 'Dream Team' voltou a ser derrotada, desta vez por 91-83.





Gregg Popovich, selecionador americano, fez duas alterações no cinco inicial, entrando com Damian Lillard, Bradley Beal, Jayson Tatum, Kevin Durant e Bam Adebayo. A equipa ainda saiu em vantagem nos dois primeiros quartos, depois de um 27-24 e de um 19-13, parciais que viriam a ser anulados pelo bom terceiro quarto da equipa australiana (32-18, saíndo a vencer para o último período por 69-64, onde também acabariam por vencer - 22-19).Numa partida onde Damian Lillard, com 22 pontos, e Kevin Durant, com 17, se destacaram na equipa americana, foi o australiano Patrick Mills, dos San Antonio Spurs, também com 22, que brilhou e contribuiu para a vitória dos comandados por Brian Goorjian.Os Estados Unidos defrontam a Argentina esta terça-feira no último jogo de preparação para Tóquio'2020, onde se vão estrear frente à França, no dia 27.