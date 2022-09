EUA, Canadá, China e Austrália nas meias finais do Mundial feminino de basquetebol

Os EUA, tricampeões em título, o Canadá, a China e a anfitriã Austrália qualificaram-se esta quinta-feira, como esperado, para as meias-finais do Mundial feminino de basquetebol, que ficou sem representantes europeus.Na corrida a um expectável tetra, depois das vitórias em 2010, 2014 e 2018, as norte-americanas não deram hipóteses à Sérvia, detentora do título europeu, que arrasaram por 33 pontos (88-55), para o 28º triunfo consecutivo em Mundiais.

Após cinco vitórias claras na fase de grupos, a mais apertada por 14 pontos (77-63 à China), o cinco de Cheryl Reeve ainda sentiu dificuldades no período inicial (25-23), mas ao intervalo já liderava por 17 (50-33) e após três quartos por 26 (66-40).

Alyssa Thomas, com 13 pontos, 14 ressaltos e sete assistências, foi a melhor das norte-americanas, secundada por A'Ja Wilson, com 15 pontos e oito ressaltos, e Kelsey Plum, com 17 pontos, enquanto Yvonne Anderson liderou as sérvias, ao somar 14 pontos, sete assistências e cinco ressaltos.

Nas meias-finais, os Estados Unidos, que procuram o 11º troféu e sexto nas últimas sete edições, vão defrontar o vizinho Canadá, que se qualificou para as primeiras meias-finais desde 1986, ao bater Porto Rico por 79-60.

As canadianas resolveram a questão na primeira parte, que fecharam a vencer por 21 pontos (44-23), num embate em que contaram com 17 pontos de Kia Nurse, 15 de Bridget Carleton, 12 de Natalie Achonwa e Laeticia Amihere e 11 de Shay Colley.

No outro lado do quadro, a China não deu hipóteses à França, vice-campeã europeia em título, vencendo por 85-71, com 23 pontos de Meng Li e 18 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências de Sijing Huang.

As asiáticas, que não chegavam às meias-finais desde 1994, quando foram finalistas vencidas, face ao Brasil, vão ter pela frente a anfitriã Austrália, que, no fecho dos quartos de final, afastou a Bélgica, bronze europeia em 2021, com um triunfo por 86-69.

O conjunto da casa, vice-campeão em título e vencedor da prova em 2006, já vencia a meio por 52-37, num embate em que foi liderado por Cayla George, com 19 pontos e nove ressaltos.

As meias-finais estão marcadas para sexta-feira, com os Estados Unidos a defrontarem o Canadá pelas 08h (em Lisboa) e a Austrália a medir forças com a China a partir das 10h30, enquanto a final joga-se às 07h de sábado.