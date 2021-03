Eugénio Rodrigues e a conquista da Taça: «Realizei o sonho de ganhar pelo Benfica»

Eugénio Rodrigues não escondeu a euforia depois de o Benfica ter conquistado a primeira Taça de Portugal de basquetebol feminino. O treinador das águias sublinhou a eficácia da sua equipa e aplaudiu o adversário da final, V. Guimarães.





"A eficácia que tivemos ofensivamente no início foi determinante e permitiu abrir um fosso para o Vitória. Em finais, quando isso acontece, a equipa que está na frente fica mais forte e melhor a nível mental, e foi isso que se passou. Houve uma altura em que caímos, mérito também do Vitória, mas, nesse momento, a forma de compensar foi a capacidade de ressalto. Depois, voltámos ao jogo e querer muito conquistar este troféu foi decisivo. Sou uma pessoa muito feliz, porque realizei o sonho de ganhar pelo Benfica, e por trabalhar com pessoas fantásticas", afirmou.Também Mariana Silva não escondeu a alegria. "Foi um jogo complicado desde o início, mas somos muito merecedoras deste título. Somos uma equipa que trabalha muito, que dá tudo e eleva o nome do Benfica a um grande nível. Esta conquista foi simplesmente o reflexo do que temos feito e vamos continuar a empenhar-nos para ter bons resultados", disse a jogadora.