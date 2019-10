Eurcocup feminina: Olivais perde em casa com equipa espanhola

O Olivais perdeu esta quinta-feira na receção às espanholas do Lointek Gernika Bizkaia, por 70-46, em jogo da terceira jornada do Grupo F da Eurocup feminina de basquetebol.A formação de Coimbra só equilibrou o resultado no último quarto (9-9), depois de as terceiras classificadas do campeonato espanhol liderarem todos os outros parciais, 20-15, 23-13 e 18-9. Latinka Dusanic, com 15 pontos, foi a melhor marcadora das portuguesas, seguida de Ana Carolina Rodrigues e Ana Radovic, ambas com nove.Após três derrotas, o Olivais ocupa o quarto e último lugar do grupo, com três pontos, atrás das espanholas Perfumerias Avenida, que lideram com seis, e do Lointek Gernika Bizkaia, segundas com cinco, enquanto as húngaras do Uni Gyor Mely-Ut seguem no terceiro posto, com quatro.O Olivais disputa o seu último jogo em casa nesta fase no dia 7 de novembro, frente à formação de Gyor.