Eurobasket feminino: Portugal precisa triunfar

A Seleção feminina tem hoje (20h30), em Odivelas, um jogo decisivo frente à Grécia, na corrida pela qualificação para o EuroBasket’2023, em jogo da 5ª jornada do Grupo G. Depois de Portugal perder (57-64) fora de portas na 1ª volta, as helénicas são outra vez favoritas, mas o selecionador Ricardo Vasconcelos tem a receita para ultrapassar as adversárias: “A Grécia tem jogadoras muito maduras no momento de tomar decisões, com um jogo simples, mas adaptado aos seus pontos fortes. Temos de ser uma equipa forte defensivamente, que crie dificuldades e não deixe jogar de forma confortável.”.

A Grécia lidera o Grupo G com o pleno de 8 pontos (4 vitórias), enquanto Portugal é 2º, com 6 pontos (2 vitórias e 2 derrotas); Grã-Bretanha (3ª) e Estónia (4ª) somam 5 pontos, numa série em que passam à fase seguinte o 1º classificado e os quatro melhores 2ºs, entre os 10 grupos em competição.