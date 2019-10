Eurocup feminina: Olivais perde em casa com Perfumerias Avenida

O Olivais perdeu esta quinta-feira com o Perfumerias Avenida por 106-45, em jogo da 2ª jornada do Grupo F da Eurocup feminina de basquetebol, numa partida em que a superioridade espanhola foi sempre evidente.

Em Coimbra, e depois de um primeiro quarto mais equilibrado, com 21-14 para as espanholas, o Olivais chegou ao intervalo a perder por 20 pontos (48-28), com a margem a dilatar-se ainda mais nos dois quartos complementares.





O Perfumerias, líder do campeonato de Espanha, venceu por 24-8 o terceiro quarto e o último período de jogo por expressivos 34-9, num jogo de sentido único em que as espanholas somaram a segunda vitória e as lusas a segunda derrota.Leonor Afonso, com oito pontos, foi a melhor marcadora das portuguesas, em contraste com Karlie Samuelson, que assinou 33. O próximo jogo do Olivais FC é em Coimbra, na receção às espanholas do Guernika, terceiras classificadas da Liga espanhola, no dia 31 de outubro.