Euroliga anuncia pesadas punições: jogador do Real Madrid suspenso por 5 jogos

Nem 24 horas passaram do vergonhoso final de jogo entre Real Madrid e Partizan, com pancadaria generalizada entre elementos de todas as equipas, e já saíram as punições aplicadas pelo Comité de Disciplina da Euroliga. Quatro jogadores foram suspensos e ambos os clubes condenados a pagar multas de 50 mil euros. Na sua nota, o comité disciplina da Euroliga frisa que estas punições não são passíveis de recurso, "devido à natureza excecional do procedimento".A punição mais pesada foi aplicada ao francês Guerschon Yabusele (do Real Madrid), autor de um verdadeiro golpe de artes marciais a Dante Exum, com cinco jogos de suspensão, a ser cumpridos nas competições organizadas pela Euroliga (Euroliga e Eurocup), o que desde já o afasta para o que falta disputar da temporada. Mesmo que o Real chegue à final, algo que está muito complicado - perdem por 2-0... -, o francês será baixa certa. Ainda do lado espanhol, Gabriel Deck é sancionado com uma partida de suspensão.Já do lado do Partizan, há também dois jogadores suspensos: Kevin Punter, por duas partidas, e Matias Lessort, por uma. Além deste duo, os sérvios ficarão também sem Dante Exum, que se lesionou precisamente no meio de toda a confusão por ação de Yabusele.