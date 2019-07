Europeu Sub-20 (Divisão B): Portugal alcança final e subida de divisão inéditas

A seleção portuguesa de basquetebol confirmou este sábado a presença na final, e consequente subida à Divisão A, do Campeonato da Europa sub-20 (Divisão B). No jogo da meia-final, Portugal bateu a Rússia por 76-69.

Numa partida nem sempre bem jogada, a turma orientada por André Martins teve uma entrada avassaladora, terminando o primeiro parcial na frente do marcador (28-17). Apesar disso, um segundo e terceiro parcial menos conseguidos e com várias faltas, a formação de leste conseguiu equilibrar a partida, chegando mesmo a liderar.

Com a incerteza no marcador e com a lesão de Neemias Queta, Portugal agigantou-se e, sob a batuta do maestro Rafael Lisboa (que até tinha estado um pouco desinspirado nos três períodos anteriores), teve a capacidade de ganhar uma vantagem confortável. As contas da partida ficaram assim fechadas em 76-69, com Portugal a confirmar a presença na final frente à República Checa.

Reveja a transmissão do jogo.