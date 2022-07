Europeu sub-20 feminino: Portugal entra a ganhar

A Seleção Nacional sub-20 feminina estreou-se com uma vitória no Campeonato da Europa (Divisão A) da categoria, ao bater a Irlanda por 68-47, na primeira jornada do Grupo D na prova que decorre na Hungria.Ana Barreto (13 pontos) foi a melhor marcadora lusa. Consulte a ficha do jogo aqui No outro jogo do grupo, a Letónia derrotou a Sérvia por 65-64. O próximo duelo de Portugal está agendado para sábado, diante a Letónia.