Europeu Sub-20: Portugal perde com a Polónia e desce à Divisão B

A Seleção Nacional de Sub-20 perdeu este domingo com a Polónia (57-67) no Europeu do escalão e desceu à divisão B. Na primeira participação de sempre na Divisão A, Portugal terminou no 14.º e antepenúltimo lugar, sendo uma das três seleções a ser despromovida, juntamente com República Checa e Ucrânia.Após um 1.º quarto equilibrado, os polacos superiorizaram-se no período seguinte e Portugal chegou ao intervalo a perder por 14 pontos (22-36). Apesar da aproximação no 3.º quarto, que permitiu à Seleção Nacional entrar nos derradeiros 10 minutos com uma desvantagem de apenas 6 pontos (49-55), o último quarto voltou a ser dos polacos, que assim garantiram a permanência.O extremo André Cruz voltou a estar em evidência, com 16 pontos e 7 ressaltos. Ruben Prey assinou 11 pontos, 5 ressaltos e 3 desarmes de lançamento.Nesta sua primeira experiência na Divisão A, Portugal terminou com um saldo de duas vitórias (diante de Israel, vencedor das duas anteriores edições, e Rep. Checa) e cinco desaires.