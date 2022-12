Ex-basquetebolista do Benfica morre aos 18 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica informou esta quarta-feira, através de comunicado no seu site oficial, da morte do basquetebolista Dinis Caroço aos 18 anos. Antigo jogador das águias - atuou no clube entre 2019/20 e 2021/22 -, o jovem faleceu vítima de doença prolongada, revela o conjunto da Luz.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.