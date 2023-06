Ex-basquetebolista (que diz ter jogado no Benfica) condenado por vender bilhetes falsos em Espanha

| #FCB



O antigo basquetebolista Arnau Gomis i Martín foi condenado por um tribunal em Espanha a cumprir um ano e nove meses de prisão com pena suspensa, após ter sido declarado culpado de fraude, por ter vendido bilhetes falsos para um jogo de Liga dos Campeões do Barcelona e ainda para um duelo entre os catalães e o Real Madrid na época 2015/16. Ao todo, Arnau Gomis terá lucrado com este esquema mais de 26 mil euros.Na leitura da sentença, foi referido que o acusado beneficiou "da fama e contactos" no mundo do desporto, já que se teria aproveitado do estatuto de basquetebolista profissional no nosso país, nomeadamente ao serviço do Benfica, para facilitar o contacto e posterior venda dos falsos ingressos. Ora, para lá dos falsos bilhetes, também o estatuto apresentado em nada tinha a ver com a realidade, já que Arnau Gomis em Portugal apenas atuou uma temporada nas camadas jovens do Benfica (minibasket, uma época) e posteriormente representou, também na formação, o Estoril.Segundo a sentença, apesar de não cumprir pena efetiva de prisão, terá de pagar uma indemnização de 32,3 mil euros a dois empresários pelos danos causados.