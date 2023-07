Ex-FC Porto Vlad Voytso apresentado no Cantabria

Vlad Voytso (ex-FC Porto) foi esta terça-feira apresentado como reforço do Cantabria, emblema da segunda divisão espanhola.O internacional português, de 23 anos, representou o FC Porto desde 2017, e vai assim competir na LEB Ouro espanhola.No Instagram, Voytso escreveu uma mensagem de despedida: "Chegou o momento de agradecer a este grande clube que é o Futebol Clube do Porto. Foram 7 anos de casa, de desafios incansáveis, treinos, jogos, viagens, pessoas, sangue e suor. De amizades que levo para a vida a momentos que moldaram aquilo que sou hoje, e que nunca vou esquecer. Foram 7 anos de esforço e dedicação a este clube que me apoiou de forma incondicional em todos os aspetos da minha vida e me deixou sonhar mais alto. À equipa, aos jogadores, treinadores, equipas técnicas, médicas, aos funcionários, à direção, aos adeptos, e a toda a mística que me fez viver este desporto os últimos 7 anos da minha vida, muito obrigado. Foi um prazer crescer convosco".