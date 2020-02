Ex-jogador dos Chicago Bulls reforça FC Porto

Rawle Alkins, ex-jogador dos Chicago Bulls, é o escolhido pelo FC Porto para substituir o lesionado Will Sheehey. O contrato com o FC Porto é válido até final da temporada.





O extremo norte-americano, de 22 anos e 1,96 metros, entrou no basquetebol universitário através da Universidade do Arizona (Arizona Wildcats) e, na temporada de estreia na NCAA (2016/17) registou médias de 10.9 pontos, 4.9 ressaltos e 2.1 assistências por jogo. Em 2017/18 fez 13.1 pontos, 4.8 ressaltos e 2.5 assistências por jogo e declarou-se para o Draft da NBA, acabando a disputar a Liga de Verão pelos Toronto Raptors. Os bons desempenhos valeram-lhe um contrato com os Chicago Bulls. Estreou-se com esta camisola a 17 de dezembro de 2018 frente aos Oklahoma City Thunder, acabando por fazer 10 jogos.Rawle Alkins já definiu os objetivos. "Sei que temos uma boa equipa, com bons jogadores que têm muita fome de ganhar. Também temos o Moncho López, que é um grande treinador. Estou muito entusiasmado por voltar a jogar e por fazer farte desta organização. Já vi um jogo e a equipa mostrou que não é egoísta e que joga duro. Estou ansioso por me juntar a eles dentro do campo. Quero muito poder ajudar a equipa em tudo o que for preciso e, quem sabe, regressar à NBA", diz citado pelo site do FC Porto.O extremo acredita que pode ser uma mais-valia, nomeadamente "acrescentar mentalidade ganhadora""Estou muito entusiasmado por estar aqui e agradecido por esta oportunidade de jogar no FC Porto. Vou dar tudo de mim dentro do campo com esta camisola", frisou.