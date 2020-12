Ex-NBA ruma ao Benfica

Quincy Miller, extremo de 28 anos, vai ser reforço do Benfica. O norte-americano conta com passagens na NBA, onde realizou 69 partidas entre 2012 e 2015, ao serviço dos Denver Nuggets, Sacramento Kings e Detroit Pistons.





O Benfica ainda não anunciou oficialmente a contratação, mas o jogador já partilhou nas redes sociais imagens no Estádio da Luz a visitar o museu do clube e a sua nova camisola: vai usar o dorsal zero.