Ex-treinador de LeBron James nos Cleveland Cavaliers luta contra esclerose múltipla

O norte-americano David Blatt, que treinou LeBron James nos Cleveland Cavaliers e atualmente trabalha no Olympiacos, revelou esta seguda-feira que sofre de esclerose múltipla. A doença foi diagnosticada durante a última temporada pelos médicos da equipa grega.





Blatt, de 60 anos, vencedor do Campeonato da Europa pela Rússia em 2007, deu a conhecer o seu estado clínico através de uma carta em que garantiu que não pretende retirar-se, pretendendo cumprir o ano de contrato que ainda tem com a formação helénica. "Sou um treinador e o meu trabalho é liderar, ensinar e inspirar as pessoas. Perder alguma agilidade não afeta a minha capacidade de fazer isso mesmo."O anúncio do técnico provocou reações em vários quadrantes, com muitos treinadores e jogadores da NBA e de clubes europeus a deixarem mensagens de força neste momento difícil.