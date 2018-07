Continuar a ler

Barac, que mede 2.06 metros, junta-se nos dragões ao seu compatriota Toni Prostran, base de 27 anos que foi na segunda-feira também anunciado como reforço para a nova temporada. "É um jogador com uma capacidade de lançamento de três pontos muito consistente para a posição que desempenhará na nossa equipa, mas quero salientar a sua versatilidade, que permite que faça parelha interior com qualquer dos outros jogadores postes que temos no plantel. Contratámos um jogador com um percurso muito bom nas seleções nacionais da Croácia e na exigente Liga Adriática, que além de contribuir com o seu talento traz experiência nas competições europeias", disse o treinador do FC Porto, Moncho López.Barac, que mede 2.06 metros, junta-se nos dragões ao seu compatriota Toni Prostran, base de 27 anos que foi na segunda-feira também anunciado como reforço para a nova temporada.

O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação do poste croata Boris Barac, que atuava na República Checa, tendo o jogador de 26 anos assinado um contrato de uma temporada com os vice-campeão nacionais de basquetebol.O internacional croata chega do BK Nymburk e tem no seu currículo passagens pelo KK Zadar, do seu país, e pela Bósnia-Herzegovina, onde se sagrou duas vezes campeão ao serviço do HKK Siroki.

Autor: Lusa