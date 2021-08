FC Porto anuncia contratação de poste senegalês

O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação de Serigne Moustapha Barro, conhecido como Mus Barro, poste senegalês de 25 anos e 2,08m, que assinou um contrato válido por uma época, até 2022.





O jogador chega aos dragões depois de três temporadas em Espanha, ao serviço do CP La Roda e do CD Udea Algeciras, da LEB Prata (3.ª Divisão), e mais recentemente do Tizona Burgos, da LEB Ouro (2.ª Divisão). Vai envergar o número 34."Já jogava em Espanha há algum tempo, mas agora vou enfrentar um novo desafio no FC Porto. Espero que a próxima época seja muito boa e espero ganhar o máximo de títulos possíveis, pois acredito que temos uma grande equipa", disse o jogador, em declarações ao site dos dragões. "Falei com muita gente sobre a cidade e todos me disseram muito bem do Porto. Estou muito entusiasmado por fazer parte desta equipa, por ver a cidade e por sentir o apoio dos adeptos."Depois, falou sobre os objetivos para a temporada. "Confiar no processo de trabalho diário, trabalhar arduamente e continuar a evoluir enquanto jogador. Quero tentar ser melhor todos os dias e espero que seja uma grande temporada, uma temporada vencedora. Vou em busca disso."