FC Porto anuncia contratação do norte-americano Mike Morrison

O FC Porto oficializou a contratação de Mike Morrison, de 32 anos, até ao final da presente temporada. O extremo/poste norte-americano de 2,07 metros atuava nos cipriotas do Keravnos e por ter defrontado os dragões acabou por gostar do que viu e assinar pelo clube da Invicta."Estou muito entusiasmado. Defrontei o FC Porto no início desta época e gostei muito do que vi da equipa. Estava a tentar vir para cá há algum tempo, agora finalmente consegui. Gosto do clube, da cidade, os meus colegas são porreiros, os treinadores também e estou ansioso por jogar", reiterou na apresentação como jogador às ordens do técnico Moncho López.Mike Morrison garantiu que a meta é ganhar troféus de dragão ao peito. "Vim para ganhar títulos. É sempre esse o objetivo, por isso assinei pela equipa que melhor me ajudaria a consegui-lo", reiterou.