FC Porto anuncia poste croata de 2 metros e 13 centímetros

O FC Porto anunciou como reforço o croata Markus Loncar, de 25 anos, que assinou pela equipa da Invicta até ao final da presente temporada. O jogador nascido na Bósnia, de 2 metros e 13 centímetros, alinhava nos polacos do BM Slam Stal Ostrow WLKP e está feliz por ficar às ordens do técnico Moncho López."O grande objetivo é ser campeão e é para isso que aqui estou. Vou tentar ajudar a equipa a ganhar o maior número de jogos possível. Posso acrescentar muita energia, ressaltos e boas jogadas à equipa. Acredito que vai correr bem", reiterou na apresentação como jogador dos dragões, garantindo que a "primeira impressão é incrível"."Nos primeiros dias em que aqui estou, fiquei agradavelmente surpreendido com tudo o que encontrei e tenho a certeza de que me vou adaptar muito bem. Estou a gostar muito de estar aqui", vincou Loncar.