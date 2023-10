FC Porto anuncia reforço ex-NBA

Bem-vindo, Aaron Harrison! Welcome!



Base/Extremo 1,98m

28 anos EUA

Aaron Harrison é o mais recente reforço da equipa de basquetebol do FC Porto e vai aumentar o leque de opções à disposição do treinador Fernando Sá. O base/extremo norte-americano de 1,98m, que celebra o 29.º aniversário no dia 28 deste mês, disputou o campeonato universitário dos Estados Unidos (NCAA) pela conceituada Universidade de Kentucky, na qual partilhou o campo com atuais estrelas da NBA como Devin Booker (Phoenix Suns) ou Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).Em 2015, Aaron Harrison entrou na NBA pela porta dos Charlotte Hornets, mas foi ao serviço dos Dallas Mavericks que protagonizou a melhor temporada na melhor Liga do planeta, terminando 2017/18 com médias de 25.9 minutos, 6.7 pontos, 2.7 ressaltos e 1.2 assistências por jogo. Em 2018, teve a primeira experiência europeia ao rumar à Turquia para representar o Galatasaray e, posteriormente, o Türk Telekom. Pelo meio, transferiu-se para o Olympiacos e chegou mesmo a disputar a Euroliga pelo emblema grego. O vasto currículo internacional de Aaron Harrison também contempla passagens pelo KK Cedevita Olimpija (Eslovénia), Kaohsiung Steelers (Taiwan) e Capitanes de Arecibo (Porto Rico). No FC Porto, terá o número 3 nas costas.Recorde-se que os dragões ficaram recentemente sem Max Landis, que voltou a lesionar-se gravemente, agora num tendão de Aquiles.