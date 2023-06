FC Porto anuncia saída de quatro norte-americanos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Obrigado, Michael Finke, Brian Conklin, Marvin Clark II e Danjel Purifoy Thank you, guys!#FCPortoBasket #FCPortoSports pic.twitter.com/4LDpeRerjh — FC Porto (@FCPorto) June 19, 2023

O FC Porto anunciou a saída de quatro basquetebolistas norte-americanos. Terminada a época 2022/23, Michael Finke, Brian Conklin, Marvin Clark II e Danjel Purifoy deixam os dragões, sendo que os dois primeiros eram presença habitual no cinco inicial. Max Landis, Charlon Kloof e Teyvon Myers são os estrangeiros que, para já, permanecem tendo em vista a próxima temporada.Recorde-se que a formação orientada por Fernando Sá caiu nas meias-finais do playoff da Liga Betclic, onde perdeu com o Sporting por 3-0.