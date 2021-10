FC Porto apura-se para a fase de grupos da FIBA Europe Cup

O FC Porto qualificou-se esta sexta-feira para a fase de grupos da FIBA Europe Cup, ao bater (79-70) os israelitas do Nezz Ziona, em partida disputada em Parnu, na Estónia.





Depois de um mau começo, a perderem no 1.º período (6-14), os dragões acertaram na defesa e melhoraram no ataque, empatando o duelo até ao intervalo (30-30).O terceiro parcial voltou a ser de feição (23-15) para a turma da Invicta, que passou a dominar o marcador e a controlar melhor a partida, mas o adversário, vencedor da FIBA Europe Cup na pretérita temporada, reagiu no último parcial e empatou (56-56) a cinco minutos do fim.Em jogo equilibrado, de parada e resposta, o FC Porto teve maior discernimento na reta final, fechando o encontro com brilho de Max Landis (18 pontos), Jonathan Arledge (18), Charlon Kloof (15) e Danjel Purifoy (11), todos a atingirem os dois dígitos em pontuação.O FC Porto vai agora encontrar na fase regular (Grupo D, que apura os dois primeiros) os húngaros do Szolnoki Olajbányász, os romenos do Oradea e os polacos do Legia Varsóvia.