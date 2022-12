FC Porto ascende à vice-liderança da Liga Betclic

Os dragões acertaram calendário com um triunfo apertado por 87-83 no reduto do Esgueira, em jogo da 8ª jornada. Com esta vitória, o FC Porto acendeu ao segundo lugar da Liga Betclic.

Max Landis destacou-se no triunfo azul e branco, com 18 pontos e cinco assistências, entre outros parâmetros.