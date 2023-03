FC Porto ataca reviravolta na FIBA Europe Cup

Depois de ter perdido pela margem mínima no Dragão (80-81), o FC Porto joga hoje a 2ª mão dos quartos de final da FIBA Europe Cup diante o Karhu em Helsínquia. "Têm um estilo de jogo muito idêntico ao do Sporting, são muito agressivos e impõem um ritmo alto. No jogo no Dragão Arena conseguimos alguns ressaltos ofensivos, mas eles conseguiram ainda mais e sabemos que temos de melhorar nesse aspeto. Num jogo como este, todas as posses de bola contam e todos os lances livres falhados contam", analisou Brian Conklin.