FC Porto atento à linha de 3 pontos no arranque da fase de grupos da FIBA Europe Cup

FC Porto, hoje, e Sporting, amanhã, estreiam-se na fase de grupos da FIBA Europe Cup. Os dragões deslocam-se à Suécia para defrontarem o Noorköping, enquanto os leões recebem os polacos do Chrobry Glogów.

Charlon Kloof fez o lançamento do jogo de hoje na Suécia, e além de revelar quais os pontos fortes do adversários a ter em conta, disse que o sucesso do FC Porto passará também pela coesa da equipa portuguesa.

“Eles adoram lançar triplos, por isso temos de nos certificar de que os mantemos afastados da linha dos três pontos. Há que manter a disciplina, porque vamos jogar longe de casa e num ambiente diferente do normal. É muito importante mantermo-nos unidos e focados durante todo o jogo. Vamos dar tudo”, afirmou o base holandês e um dos capitães da equipa em declarações ao site dos dragões.