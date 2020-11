FC Porto bate Barreirense

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Barreirense, por 94-48, em partida em atraso da 3.ª jornada da Liga Placard e subiu ao segundo lugar, em igualdade com a Oliveirense.





Num encontro em que dominou, a equipa de Moncho López foi para o intervalo a liderar por 49-29. Max Landis e Eric Anderson foram os elementos portistas em maior evidência, com 22 e 18 pontos, respetivamente. Do lado do conjunto da casa, Kurt Jamesii evidenciou-se com 16 pontos.16-26, 13-23, 10-30 e 9-15