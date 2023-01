O FC Porto venceu este sábado na receção ao CD Póvoa, por 99-69, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga Betclic.Os dragões venceram o primeiro período (24-10), com os visitantes a liderarem o segundo parcial (24-22). Mas a vantagem dos dragões acentuou-se no terceiro quarto (31-12) e, mesmo fechando a quarto período em desvantagem (23-22), o triunfo do FC Porto nunca esteve em causa.Com 19 pontos, Max Landis foi o melhor marcador, enquanto Cameron Oluyitan destacou-se do lado visitante (14 pts). Consulte aqui a ficha do jogo.