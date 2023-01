FC Porto bate Cholet continua invicto na segunda fase da Taça Europa

O FC Porto passou a ser a única equipa só com vitórias no Grupo I da segunda fase da Taça Europa de basquetebol, ao vencer em casa o Cholet, de França, por expressivos 99-78.



A meio desta fase, os dragões chegam aos seis pontos - em seis possíveis -, mais um do que os gauleses, dois que o Chemnitz, da Alemanha, e três que o Craiova, da Roménia. No Dragão Arena, o FC Porto, que só foi inferior no terceiro parcial, chegou ao intervalo na frente do marcador por 50-34.

A equipa treinada por Fernando Sá entrou fulgurante e já ganhava por 31-23 no primeiro período ao vice-líder da Liga francesa.

Max Landis, com 14 pontos até ao intervalo, e 29 no final da partida, foi a grande figura dos 'dragões', que também contaram muito com os pontos de Michael Finke (19) e Teyvon Myers (15). Na segunda parte, o FC Porto teve de início a pontaria menos exata e 'permitiu' um parcial de 25-27, para de seguida alargar distâncias, com 24-17, fechando com quase 100 pontos.

A única má notícia da noite foi a lesão de Charlon Kloof, no cotovelo direito. "Os jogadores não têm parado de surpreender, seja nos treinos ou nos jogos. Eles têm feito coisas incríveis, mas sinto que ainda estão aquém de tudo o que podem dar e proporcionar. Tem havido uma grande cumplicidade entre todos e isso deixa-me muito feliz", disse Fernando Sá, no final.

O treinador dedicou a vitória a Charlon Kloof, que é "um grande líder dentro do grupo e um grande apoio para os colegas e para os treinadores". "Fora ou dentro do campo, ele vai continuar a ajudar-nos. Agora, vamos esquecer as competições europeias e vamos focar-nos em estarmos num bom nível frente ao Sporting, que é um adversário difícil", acrescentou.

Na quarta jornada do Grupo I desta segunda fase da Taça Europa de basquetebol, o FC Porto recebe na Dragão Arena o Craiova, em 24 de janeiro.

O FC Porto precisa de ficar numa das duas primeiras posições para avançar na prova.