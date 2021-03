FC Porto bate Esgueira nos últimos segundos

O FC Porto registou esta sexta-feira uma vitória bastante complicada no terreno do Esgueira, por 73-72, em duelo da 20.ª jornada da Liga Placard, com o cesto decisivo a surgir a 6 segundos do final.

A formação da casa liderou o primeiro quarto (24-20) mas os dragões dominaram o segundo parcial e foram para o intervalo na frente por nove pontos (44-35). No segundo tempo, o Esgueira foi-se aproximando do marcador e conseguiu mesmo chegar ao empate (56-56), levando a decisão para o derradeiro período. Na fase decisiva, a equipa de Moncho acabou por terminar melhor, mas o Esgueira ameaçou e de que maneira o triunfo portista: vencia por 72-71 a 25 segundos do final. Mas Eric Anderson fez o resultado final a 6.6 segundos da 'buzina' (73-72).

No capítulo individual, Larry Gordon esteve em evidência no FC Porto, com 15 pontos. Do lado do Esgueira, Kareem Brewton destacou-se com 22 pontos.

O FC Porto segue no segundo lugar, com 36 pontos (e menos um jogo), ficando a um ponto do líder Sporting (37). E domingo há clássico entre dragões e leões no Porto. Quanto ao Esgueira faz 26 pontos e segue no 10.º posto.