FC Porto bate Lusitânia na Liga Betclic

O FC Porto confirmou este sábado o seu favoritismo diante o Lusitânia, por 93-64, na 10.ª jornada da Liga Betlic.Os oito triplos a abrir a partida no Dragão Arena cavaram logo um fosso importante no marcador para os dragões. Michael Finke (22 pontos), Max Landis (18) e Miguel Maria (12) foram os destaques portistas."Antes de mais, queríamos dedicar esta vitória à família do Fernando Gomes. Será sempre eterno e vai deixar muita saudade. Relativamente ao jogo, estivemos muito bem em vários aspetos, embora tenha havido alguma acomodação no segundo período. No intervalo os jogadores resolveram as coisas entre eles e nem precisei de entrar no balneário. Eles perceberam a importância de todos os minutos e de todos os segundos sempre que estão em campo. Estou muito satisfeito e creio que a segunda parte foram os melhores minutos que tivemos esta época", afirmou o treinador Fernando Sá, em declarações ao Porto Canal.Destaque ainda para a Ovarense, que continua em grande, tendo batido a Oliveirense por 85-83.