FC Porto bate Lusitânia no Dragão Arena

O FC Porto recebeu e venceu esta sexta-feira o Lusitânia, por 80-56, em duelo a contar para a 7.ª jornada da Betclic.Num jogo em que Moncho López foi homenageado por cumprir 500 jogos no comando técnico dos dragões, o FC Porto rapidamente disparou no marcador e ao intervalo já liderava por 47-29. No segundo tempo, os dragões geriram a vantagem e fecharam um triunfo tranquilo por 24 pontos de diferença.No capítulo individual, Francisco Amarante foi o melhor marcador, com 18 pontos. Do lado do conjunto açoriano, Jaques Conceição evidenciou-se com 15 pontos.Com este triunfo, o FC Porto ultrapassa o Lusitânia na liderança, agora com 14 pontos.