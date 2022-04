O FC Porto derrotou a Oliveirense, em Oliveira de Azeméis, por 84-66, em jogo da 2.ª fase da Liga Betclic masculina.Até foi a equipa da casa a sair para o intervalo na frente do marcador por 40-39, mas os dragões conseguiram dar a volta no terceiro período, o qual terminou com os azuis e brancos a vencer por 64-45. Nos últimos 10 minutos, a equipa de Moncho López conseguiu segurar a vantagem e acabou por vencer por 84-66.Com este resultado, o FC Porto sobe ao 2.º lugar, com 46 pontos, mais um do que o Sporting e menos três do que o líder Benfica. A Oliveirense segue no 4.º lugar, com 40.