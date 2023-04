FC Porto bate Ovarense e iguala Benfica na liderança da Liga Betclic

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto foi a casa da Ovarense vencer na 6ª jornada da 2ª fase da Liga Betclic e igualou o Benfica na liderança da prova. Os dragões triunfaram em Ovar por 95-86, alcançando a quarta vitória consecutiva.Jacoby Armstrong (Ovarense) destacou-se com 25 pontos anotados. Pelos azuis e brancos, Max Landis o foi melhor pontuador com 17.Desta feita, a equipa de Fernando Sá alcançam o líder Benfica, com 51 pontos cada ao cabo de 28 encontros.