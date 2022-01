FC Porto bate Ovarense em casa

Na 14.ª jornada da Liga Betclic, o FC Porto recebeu e venceu a Ovarense por 80-62.

No Dragão Arena, a formação liderada por Moncho López controlou sempre as operações e nunca esteve atrás do marcador. Os portistas lideravam por dez pontos no final do primeiro quarto (23-13) e, ao intervalo, venciam por 18 (43-25). No segundo tempo a diferença foi-se acentuando, com o FC Porto a entrar no derradeiro quarto a ganhar por 23 pontos (67-44). Até ao fim, a equipa da casa foi gerindo e fechou o triunfo em 80-62.

A nível individual, Rashard Odomes foi o MVP, com 16 pontos, oito ressaltos e um desarme de lançamento. O FC Porto segue no terceiro posto, na perseguição a Benfica e Sporting.