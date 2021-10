FC Porto bate romenos do CSM Oradea

O FC Porto venceu esta quarta-feira os romenos do CSM Oradea, por 75-63, naquela que foi a primeira vitória dos dragões no Grupo H da FIBA Europe Cup.





Na 2.ª jornada da competição, a formação portuguesa foi para o intervalo a perder por 38-33, só que operou a reviravolta no segundo tempo. No final do terceiro quarto, os dragões já venciam por onze pontos (55-44), selando depois o triunfo final por 75-63.No capítulo individual, Rashard Odomes brilhou com 22 pontos.O FC Porto está no terceiro lugar, com três pontos (um triunfo e uma derrota).