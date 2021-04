FC Porto cilindra Barreirense

O FC Porto cilindrou o Barreirense (99-59), em jogo em atraso da 16.ª jornada da Liga Placard, adiado devido à Covid-19.





Os dragões cedo ganharam um parcial confortável. No final do 1.ª quarto já venciam por 29-9. No último período chegaram a ter uma vantagem de 50 pontos (93-43)!O norte-americano do FC Porto Jalen Riley foi o melhor em campo com 25 pontos, cinco assistências e quatro ressaltos.A uma jornada do fim da fase regular, os azuis e brancos ocupam o 2.º lugar com 47 pontos, menos do que o líder Sporting.