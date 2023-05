FC Porto com vitória expressiva sobre o V. Guimarães

O FC Porto venceu em casa o V. Guimarães (119-82), no jogo 1 desta série referente aos quartos de final da Liga Betclic de basquetebol masculino. Os dragões (2.º classificados), claramente favoritos diante dos minhotos (7.º), foram paulatinamente aumentando a vantagem rumo a um triunfo tranquilo, que os deixa mais perto das 'meias' - caso ganhem em Guimarães daqui a precisamente uma semana, fecham a série.Miguel Queiroz, capitão portista, esteve em bom plano com 21 pontos, 7 ressaltos e 4 assistências. Do lado dos visitantes, Phlandrous Fleming Jr. destacou-se com 25 pontos, 7 ressaltos e 7 assistências.