FC Porto começa 2.ª fase a ganhar

No arranque da 2.ª fase da Liga Betclic, o FC Porto derrotou de forma clara em casa a Ovarense por 96-74, num jogo no qual apenas os dois primeiros quartos foram relativamente equilibrados (ao intervalo o marcador apontava 44-38).Em termos individuais, nota para as atuações de Brian Conklin (18 pontos e 7 ressaltos), Teyvon Myers (18 pontos e 7 assistências) e Max Landis (20 pontos) nos dragões, ao passo que do lado contrárioJordan Robertson foi o melhor pontuador (com 20 pontos) e Cândido Sá destacou-se com 12 ressaltos.Contas feitas, o FC Porto passa a ter 42 pontos, mais 1 do que Benfica e 2 do que Sporting, duas equipas que se defrontarão no domingo, num dérbi a disputar no Pavilhão João Rocha.