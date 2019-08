FC Porto contrata norte-americano Tanner McGrew

O norte-americano Tanner McGrew é o novo reforço da equipa de basquetebol do FC Porto, tendo assinado contrato por uma temporada, anunciou esta quinta-feira o clube portista no seu site oficial."Vou para o FC Porto para lutar pela conquista de todos os títulos, mas o nosso principal objetivo é sermos campeões nacionais. Para conquistar um campeonato são precisas muitas coisas e estou ansioso por dar o meu contributo à equipa", afirmou McGrew, em declarações reproduzidas na página dos dragões.O poste, de 26 anos, internacional sénior pelos Estados Unidos, chega da G-League, campeonato filial da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), no qual representou os Salt Lake City Stars, segunda equipa dos Utah Jazz.A nível profissional, Tanner McGrew alinhou também ao serviço dos australianos do South West Metro Pirates, dos dinamarqueses do SISU Copenhaga e dos franceses do Saint Chamond Basket, depois de ter atuado pela Universidade Virginia Wesleyan, no campeonato universitário.O basquetebolista, de 2,03 metros, é o quarto reforço do plantel comandado por Moncho López, juntando-se aos compatriotas Preston Purifoy, Max Landis e Noah Starkey.