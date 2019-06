O extremo norte-americano Preston Purifoy, de 27 anos e 1,96 metros, é o mais recente reforço da equipa de basquetebol do FC Porto, tendo assinado contrato válido por uma temporada, anunciaram esta quinta-feira os dragões.Nascido em Conway, no Arkansas, Preston Purifoy formou-se na Universidade do Alabama, equipa pela qual jogou no campeonato universitário. Na Europa, Preston Purifoy representou o MBK Handlova (Eslováquia), o BBC Sparta Bertrange (Luxemburgo), o Jamtland Basket (Suécia) e o BC Kolin (República Checa)."Ao longo da carreira, o basquetebolista tem-se evidenciado sobretudo pela capacidade física e pela consistência ao nível do lançamento exterior", destacou o FC Porto no seu site.Preston Purifoy é assim o décimo elemento do plantel comandado por Moncho López, juntando-se a Brad Tinsley, Pedro Pinto, Francisco Amarante, Vlad Voytso, João Soares, Miguel Queiroz, Sasa Borovnjak, Keven Gomes e Daniel Relvão.