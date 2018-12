FC Porto de olho na vitória

O FC Porto pode ficar hoje com um pé na final four da Taça Hugo dos Santos e, para isso, necessita de vencer na receção (21h00) ao Galitos FC, no jogo em atraso da 7ª jornada da Liga Placard. Os Dragões, que são 7.os, caso vençam a formação do Barreiro sobem para 3º, em igualdade com Ovarense e Lusitânia – apuram-se para a Taça Hugo dos Santos os quatro primeiros classificados no final da 1ª volta –, mas com vantagem no critério de desempate.

É com o objetivo de se apurar para a referida prova que o FC Porto defronta o Galitos. "Queremos estar em todas as finais possíveis e a Taça Hugo dos Santos é um dos nossos grande objetivos da época. Para lá chegar temos de vencer todos os jogos que faltam e acreditamos que o vamos conseguir", reconheceu Miguel Queiroz, no site do clube.