FC Porto de volta às vitórias diante do Illiabum

O FC Porto voltou às vitórias diante do Illiabum na 8.ª jornada da Liga Placard. Depois de quatro desaires seguidos da equipa de Moncho López, os dragões impuseram uma pesada derrota à formação de Ílhavo por 97-68.O primeiro quarto foi equilibrado, mas os dragões conseguiram chegar ao intervalo com uma vantagem de 13 pontos (47-34). Na segunda parte, o FC Porto conseguiu ampliar a vantagem com parciais de 24-17 e 26-17.Sasa Borovnjak esteve em destaque pelos azuis e brancos com 19 pontos. Pelo lado do do Illiabum, Patrick McGlynn foi o melhor marcador da partida, com 26 pontos.Os dragões seguem na oitava posição com 10 pontos, os mesmos que o adversário desta tarde, que ocupa o décimo posto.