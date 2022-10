FC Porto derrota CD Póvoa na Liga Betclic

O FC Porto foi vencer este sábado ao terreno do CD Póvoa, por 75-66, em encontro da 6.ª jornada da Liga Betclic.Os dragões entraram bem e foram para o intervalo na frente por 44-38, só que o emblema da casa liderou o terceiro período (26-20) e recuperou terreno: chegou a passar para a frente do marcador e entrou no quarto parcial empatado (64-64). Só que a formação orientada por Fernando Sá não deu depois qualquer hipótese e fechou a partida com um parcial de 11-2.A nível individual, Teyvon Myers destacou-se com 23 pontos. Do lado do CD Póvoa, Rui Coelho foi o melhor pontuador (15).Consulte aqui a ficha do jogo.