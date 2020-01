FC Porto derrota Maia

Depois da surpreendente derrota da ronda anterior em Ovar, o FC Porto regressou aos triunfos na 16.ª jornada da Liga Placard, batendo em casa o Maia, por 102-80. Com este desfecho, os dragões seguem no terceiro posto, com mais um desaire (têm dois) que os líderes Benfica e Sporting que, nesta ronda, ganharam a Oliveirense (fora) e Ovarense (casa), respetivamente.

Foi uma partida muito serena para o conjunto comandado por Móncho Lopez que, após ter terminado o período inicial a vencer 19-13, foi aumentando gradualmente a vantagem, sem que o adversário conseguisse colocar a vitória em causa.

Os dragões acabaram por utilizar todos os elementos disponíveis e, no final, João Soares (19 pontos) acabou por ser o melhor pontuador, seguido de perto por Sheehey (18) e Boronvjak (17). Entre os maiatos, a dupla Simsir (28 pontos) e Jamesii (24) foram os únicos em plano de destaque.